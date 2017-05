Tomografia a coerenza ottica o OCT

L’OCT o tomografia a coerenza ottica è un innovativo metodo diagnostico che permette di scansionare la cornea e la retina ottenendo informazioni essenziali sulla salute dei nostri occhi.

Che cos’è la tomografia a coerenza ottica (OCT)

Una tecnica a immagini, a zero invasività. La sua tecnologia è basata su una tecnica denominata interferometria a luce bianca (bassa coerenza). In questo modo viene proiettato un fascio di luce che analizza il tessuto retinico. In pratica esegue una sorta di fotografie che forniscono dati relativi allo spessore delle fibre nervose retiniche. Per molti versi può essere paragonata a una sorta di TAC non nociva. A termine esame si avranno a disposizione una serie di immagini in altissima risoluzione, generalmente a colori.

Un referto di OTC su una paziente affetta da diabete. Il risultato suggerisce che è affetta da retinopatia diabetica non ploriferante (© Santibhavank | Shutterstock)

A cosa serve l’OCT?

Attraverso l’OCT si possono analizzare nel dettaglio la macula (il centro della retina), il nervo ottico e gli strati corneali. In questo modo si possono evidenziare eventuali patologia della cornea o della retina: dal glaucoma, alla retinopatia diabetica alla degenerazione maculare. Inoltre si possono rilevare eventuali edemi interstiziali, schisi intraretiniche, presenza di sangue o colesterolo.

Come si esegue l’OCT?

Durante l’esame il medico richiede al paziente di sedersi di fronte a uno strumento dotato di monitor. L’unico suo compito sarà quello di fissare una piccola luce luminosa. Il test dura mediamente dieci minuti. Non occorre alcuna dilatazione della pupilla.

