Vaccini. Lorenzin: «Stiamo verificando se mandare i nostri medici nelle scuole a vaccinare». Tutte le novità del Decreto sull’obbligo

ROMA – Medici inviati nelle scuole a vaccinare. Questa la probabile ‘task force’ pensata dal Ministero della Salute. «Stiamo verificando con i nostri uffici – spiega Beatrice Lorenzin in un’intervista al Corriere della Sera – se possiamo mandare i nostri medici nelle scuole a vaccinare i bambini per andare incontro alle esigenze dei genitori, ovviamente con la loro autorizzazione. Un tempo era così».

Le novità

Il Decreto legge appena approvato ha di fatto reso obbligatori 12 vaccini per l’iscrizione a scuola e introduce anche sanzioni per i genitori che non si mettano in regola. E chi non paga la sanzione, «riceverà una cartella esattoriale esattamente come quando non viene pagata una multa autostradale – sottolinea il Ministro della Salute, Lorenzin – Se continua a non estinguere il debito rischia per esempio il pignoramento dei beni. I bambini però restano in classe. Credo saranno situazioni minoritarie». Le norme, si precisa, entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico (2017-2018).

Ecco tutte le norme e le novità del decreto vaccini

Il Ministero della Salute ha pubblicato quali sono tutte le novità del Decreto sui vaccini. Eccole di seguito.