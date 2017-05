I cibi in scatola fanno male?

È una domanda lecita: i cibi in scatola sono dannosi per la nostra salute? Siamo così attenti – ultimamente – a quale cibo mettiamo nel piatto da essere troppo concentrati sull’alimento e poco su ciò che lo contiene. Spesso, infatti, è il suo contenitore a rendere il nostro pasto decisamente meno salutare. Tra questi vi sono le classiche ‘scatole’ che possono contenere sostanze nocive.

Pericolo Bisfenolo

Una delle maggiori pecche del cibo in lattina è il contenuto di Bisfenolo – in particola il BPA. In realtà non si trova solo nei cibi in scatola ma anche nelle confezioni in plastica che possono contaminare l’alimento. Non a caso uno studio condotto recentemente dall’Università di Harvard ha voluto indagare sugli effetti degli alimenti in scatola. Sono stati così arruolati dei volontari che dovevano assumere una zuppa già pronta per cinque giorni consecutivi. Dai risultati è emerso che i partecipanti allo studio hanno evidenziato, nella loro urina, dosi elevate di Bisfenolo A. Sostanza che è stata prontamente

Sapevi che….?

Secondo recenti ricerche il BPA si trova in ben il 90% dei cibi in scatola.

I danni sulla nostra salute

Sono molti gli studi a puntare il dito contro il Bisfenolo A. Pare che, in primis, sia un distruttore endocrino portando non poche alterazioni al sistema ormonale. Inoltre pare essere direttamente collegato con il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, obesità, disturbi comportamentali (specie nei bambini) e persino disfunzione erettile.

Troppo alluminio

Le lattine sono generalmente rivestiste di una resina epossidica – che contiene, appunto, Bisfenolo A – però alcune parti come, per esempio, il coperchio non lo sono. Questo espone il cibo – e quindi il nostro organismo – all’alluminio. Metallo che sappiamo essere neurotossico e quindi implicato in affezioni come demenza, disturbi del sonno, nervosismo, irritabilità, problemi renali, osteo-muscolari e mal di testa.

Meglio non consumare cibi in scatola

In conclusione: sarebbe meglio evitare i cibi in scatola anche se qualche eccezione non provoca effetti così negativi. E’ senz’altro da preferire il cibo fresco, appena colto. Quindi optate per verdure e legumi da cucinare al momento e tonno fresco acquistato dalla vostra pescheria di fiducia.

