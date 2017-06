Linfomi e leucemia, ricercatori italiani scoprono il tallone di Achille

MILANO – Una scoperta che potrebbe portare a una svolta nel trattamento dei linfomi e delle leucemie. I ricercatori dell’Ifom di Milano hanno individuato dei meccanismi attraverso cui una proteina – la BCR – controlla lo sviluppo e la crescita delle forme aggressiva di Linfoma non-Hodgkin, un noto tumore del sangue. La proteina si ritiene avere lo stesso ruolo anche nella leucemia linfatica cronica.

I linfomi

I linfomi sono conosciuti anche come tumori del sangue, di cui fanno parte anche le leucemie. Nelle affezioni da linfomi vengono interessati i linfociti B, i ‘soldati’ del sistema immunitario atti a combattere nemici come virus e batteri. Tuttavia avviene che, in certi casi, le immunoglobuline o B cell receptor (Bcr) rimangono espresse sulla superficie dei linfociti B mutati a neoplastici, favorendo così la crescita del tumore. Proprio per questo motivo, Bcr si rende il bersaglio ideale per una terapia contro diverse forme di linfoma non-Hodgkin, così come la leucemia linfatica cronica, la più comune tra gli adulti.

Lo studio

Il dottor Stefano Casola, direttore del programma ‘Immunologia molecolare e biologia dei linfomi’ dell’Ifom di Milano, ha coordinato uno studio i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature. La ricerca stata resa possibile anche grazie alla Fondazione Armenise-Harvard e all’Airc. Qui, in un primo tempo, Casola e colleghi hanno osservato come nei topi con linfoma di Burkitt, una forma aggressiva di linfoma non-Hodgkin, le cellule tumorali private della Bcr continuassero a crescere. Al contrario, quando mantenevano la Bcr, queste cellule morivano rapidamente.

La svolta

Dopo questa prima fase di studio, grazie anche alla collaborazione con il prof. Fabio Facchetti dell’Università di Brescia, e il prof. Maurilio Ponzoni dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, si è passati dallo studio su modello animale all’analisi di campioni umani di linfoma di Burkitt. «I risultati osservati nei topi di laboratorio ci hanno entusiasmato e spronato immediatamente a verificare l’esistenza di un meccanismo analogo nei corrispondenti linfomi umani – spiega Maurilio Ponzoni – e questo nonostante i risultati non fossero del tutto in linea con quanto finora universalmente accettato».

«Analizzando un’ampia casistica di biopsie di linfoma di Burkitt – aggiunge Fabio Facchetti – rigorosamente selezionata con test genetico-molecolari, e utilizzando metodiche di morfologia molecolare a multipli marcatori, è stato possibile dimostrare che una parte di questi tumori non esprimono il Bcr, talora nella larga maggioranza delle cellule linfomatose, in altri casi in una frazione».

Il rischio con i farmaci anti-Bcr

Lo studio mostra come le attuali terapie possano avere degli effetti imprevisti. «Mentre i farmaci anti-Bcr inibiscono la maggioranza della popolazione tumorale di linfomi e leucemie che esprimono il Bcr, essi rischiano paradossalmente di favorire la crescita di rare cellule tumorali prive del Bcr, che a loro volta possono rendersi responsabili di una possibile ripresa della malattia – sottolinea Stefano Casola – Grazie a studi in topi di laboratorio abbiamo identificato un tallone di Achille, per così dire, delle cellule di linfoma prive del Bcr. Abbiamo scoperto che queste cellule sono particolarmente sensibili a stress nutrizionali, e questo le rende bersagli preferenziali di farmaci quali la rapamicina».

Rivedere le attuali procedure

I risultati dello studio, commenta il dott. Casola, «se confermati in studi clinici prospettici, potrebbero portare alla revisione delle attuali procedure diagnostiche e terapeutiche di pazienti affetti da linfomi e leucemie a cellule B. Infatti, combinando un semplice test di laboratorio ad analisi istologiche su materiale ottenuto da biopsia o da un esame del sangue, si potrebbe monitorare lo stato del Bcr nella popolazione delle cellule tumorali. Queste informazioni – conclude Casola – potrebbero aiutare l’oncologo a progettare terapie personalizzate in cui a inibitori farmacologici del Bcr possano eventualmente essere abbinati farmaci quali la rapamicina per combattere la complessità e l’eterogeneità del tumore».