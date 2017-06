Olio di borragine: proprietà, benefici ed effetti collaterali

Sempre più gente è alla ricerca di rimedi alternativi che possano svolgere un’azione più dolce e delicata rispetto ai farmaci di sintesi. Tra questi vi sono gli oli vegetali, fonti indiscusse degli ormai famosi acidi grassi essenziali o Omega. L’olio di borragine, per esempio, è ricco di Omega-6 e acido gamma linoleico. Non a caso, vanta interessanti virtù curative. Non tutte, però, sono state ancora confermate dalla scienza odierna.

Combatte la depressione

Della borragine si conoscono soprattutto gli usi del suo olio. Ma in realtà fin dai tempi più antichi si utilizzava ogni parte della pianta. In particolare la si considerava un rimedio particolarmente efficace nel combattere il malumore. Plinio la chiamava Euphrosinum affermando che «Un decotto di borragine allontana la tristezza e dà gioia di vivere». In molti la utilizzavano macerando fiori e foglie nel vino rosso. Si dava così origine a un potentissimo rimedio contro la malinconia, vera e propria fonte della felicità o, per dirla in latino: Ego Borago - Gaudia semper ago. I Celti la usavano prima di ogni battaglia per migliorare la forza e il coraggio, mentre i Greci lo ritenevano un rimedio infallibile per il classico mal di testa da sbronza. La ricerca odierna non annovera la borragine tra i rimedi più utilizzati, ma viene comunque elencata nella lista delle piante antidepressive: «A seguito di una revisione della letteratura, sono stati identificati 7 rimedi erboristici per i quali gli studi preclinici e clinici suggeriscono la loro influenza antidepressiva: Iperico, Lavanda, Borragine, Rodiola, Camomilla, Zafferano e Ginseng. Per due di questi, cioè gli estratti di iperico e zafferano, l’effetto antidepressivo in soggetti con depressione lieve o moderata è stata confermata in studi clinici controllati randomizzati».

Sapevi che…?

Oggi l’utilizzo della pianta non è più consentito a causa del contenuto di alcaloidi pirrolizidinici che svolgono attività epatotossica e carcinogenetica. Per tale motivo è consigliabile utilizzare solo l’olio di borragine a scopo curativo.

L’olio di borragine contro la dermatite atopica

E’ uso abbastanza comune quello dell’olio di borragine nei soggetti effetti da dermatite atopica. Il suo effetto benefico sarebbe reso possibile grazie alla presenza di acidi grassi essenziali e omega-6. Tuttavia, uno studio revisionale sembra affermare che gli effetti ottenuti non sono sufficienti a confermare questa tesi: «La maggior parte degli studi ha mostrato almeno un piccolo grado di efficacia o non erano in grado di escludere la possibilità che l’olio produce un piccolo beneficio. Nel complesso, i dati suggeriscono che la supplementazione nutrizionale con olio di borragine è improbabile abbia un importante effetto clinico, ma può essere utile in alcuni pazienti affetti da una dermatite atopica lieve, che sono alla ricerca di un trattamento alternativo. L’olio di borragine è ben tollerato nel breve termine, ma non ci sono dati di disponibili sulla tollerabilità a lungo termine».

Riduce il grasso corporeo

Studi ancora in fase preliminare sembrano far pensare che l’acido gamma linoleico contenuto nell’olio di cartamo e di borragine possa ridurre il grasso corporeo. In particolare quello bruno. «È stato suggerito che l’acido gamma-linolenico nella dieta attenua l’accumulo di grasso corporeo attraverso l’aumento dell’espressione genica di proteine ​​di disaccoppiamento nel tessuto adiposo bruno. Un aumento dell’ossidazione epatica degli acidi grassi (perossisomi) può anche contribuire all’attività fisiologica dell’acido gamma-linolenico riducendo la massa grassa»[1].

Protegge dai danni al DNA

Secondo quanto è emerso da un recente studio, l’olio di borragine, probabilmente per la sua presenza di acido gamma linoleico e acido linoleico, è un prodotto dalle virtù antimutageniche. «Sulla base degli effetti antimutagenici e citotossici insieme alla capacità di aumentare la durata della salute, si propone l’uso dell’olio di semi di borragine, piuttosto che di GLA [acido gamma linoleico, Nda], come una sostanza dalle proprietà antimutagene e antitumorali perché protegge il DNA modulando in vivo i danni genetici in D. melanogaster [moscerino della frutta, Nda], aumenta la durata della salute ed esercita in vitro l’attività citotossica nei confronti delle cellule HL60 promielocitiche».

Svolge una potente attività antiossidante

La borragine ha confermato di svolgere anche attività antiossidante grazie ai polifenoli, elementi di cui sono ricchi sia gli estratti acquosi delle foglie che etanolici. Il che pare essere molto promettente in quanto «Le proprietà dei polifenoli come antiossidanti sono stati ampiamente riconosciuti. Essi sono associati con un rischio ridotto di cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete e la malattia di Alzheimer» [9].

Utilizzi non confermati dalla scienza

La medicina popolare ritiene che l’olio di borragine sia un eccellente antismagliature e antirughe. Viene utilizzato per rassodare il seno e per le irregolarità del ciclo a causa del suo contenuto di fitormoni. Altri usi non confermati sono quelli nei confronti dell’herpes, nell’artrite reumatoide, nell’osteoartrite e nelle malattie da raffreddamento.

Effetti collaterali dell’olio di borragine

L’olio di borragine è generalmente ben tollerato, tuttavia, pare avere un certo gradi di neurotossicità se assunto a dosi elevate e per lungo tempo. È stato segnalato un caso di convulsioni in un soggetto predisposto.

Interazioni con farmaci

L’olio di borragine potrebbe interagire con anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici.

Controindicazioni

L’olio di borragine è controindicato in caso di gravidanza e allattamento.

