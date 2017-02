Bagnoschiuma troppo aggressivo? I trucchi per renderlo più delicato

Prepariamo uno scrub da utilizzare sotto la doccia e proviamo a rendere meno aggressivi i nostri bagnoschiuma. Per fare ciò utilizzeremo delle cere, dei burri, dello zucchero, degli oli essenziali, del fruttosio e un detergente – spiega Valentina Spatola, insegnante di cosmesi naturale

Gli ingredienti che ci occorrono

«Iniziamo preparando il detergente – lo scrub lo vedremo nella prossima puntata. Quando utilizziamo un detergente e questo risulta troppo aggressivo sulla nostra pelle possiamo fare questo procedimento che ci servirà per renderlo meno aggressivo: mettiamo in un pentolino 40 grammi di fruttosio e 10 grammi di acqua», continua Valentina Spatola.

La preparazione dello sciroppo

«A questo punto facciamo in modo che si crei un vero e proprio sciroppo. Ne risulterà uno sciroppo di una consistenza densa e setosa. Lo sciroppo ottenuto ci servirà per diluire il nostro detergente. Mescoliamo in attesa che il prodotto si sciolga completamente».

L’aggiunta al detergente

«Una volta che il prodotto è sciolto lo uniamo al nostro detergente. Sarà necessario mescolare sciroppo e detergente in egual misura. In questo caso abbiamo messo nella pentola 50 grammi di sciroppo di fruttosio e 50 grammi di detergente».

«Mescoliamo bene il tutto e portiamo sotto la doccia. Questo ci permetterà di avere a disposizione un detergente molto setoso e delicato sulla pelle. Va benissimo per pulire pelle del viso, del corpo e i capelli», conclude Valentina Spatola.