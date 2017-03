Kefir, gli incredibili benefici di un latte fermentato

È uno degli alimenti più antichi del pianeta e se la sua fama è rimasta inalterata è proprio perché fornisce incredibili benefici per la nostra salute. Eccone alcuni.

Riduce le intolleranze

Se pensate di essere intolleranti al lattosio ora non avete più alcuna scusa per non consumare latticini. Il kefir non solo elimina quasi totalmente il contenuto di lattosio, ma fornisce enzimi necessari alla sua digestione. L’intolleranza, infatti, è causata da una mancanza dell’enzima lattasi. Quindi, più kefir meno intolleranze.

Per approfondimento, leggi: Kefir, tutte le proprietà e benefici della più antica bevanda fermentata. Riduce intolleranze, previene tumori e allergie

Il kefir, a differenza dello yogurt, contiene numerosi ceppi di lattobacilli. Potenzia il sistema immunitario, riduce il rischio di tumori e intolleranze alimentari. Inoltre combatte batteri ‘cattivi’, candida e infiammazione intestinale.

Previene i tumori

Studi recenti hanno dimostrato che l’ottima varietà di lattobacilli presenti nel kefir potrebbe svolgere attività anti-mutagenica. Ma non è finita qui: alcuni lavori scientifici hanno evidenziato che il kefir inibisce la proliferazione delle cellule tumorali inducendone la morte programmata (apoptosi).

Aumenta le difese immunitarie

Gli alimenti fermentati come il kefir contrastano l’infiammazione, riducendo i processi degenerativi legati alla vecchiaia. Il merito sarebbe dovuto alla produzione di acido lattico. Infine, il kefir conterrebbe la sfingomielina, implicata nel buon funzionamento del sistema immunitario. In questo modo virus e batteri non hanno vita facile.

Leggi anche: Lattobacilli, i fermenti più utili per la tua salute. Eliminano intolleranza al lattosio, depressione e ansia

I lattobacilli sono un vero e proprio concentrato di salute. Riducono colesterolo e glicemia. Potenziano il sistema immunitario, combattono batteri e virus. Modulano l’umore e scongiurano allergie ed herpes.

Riduce allergie e asma

Alcune sostanze contenute nel kefir sembrano ridurre il rischio di allergie e asma bronchiale grazie alla soppressione della degranulazione dei mastociti.

