3 trucchi per aumentare la durata del rapporto sessuale

Puro amore, divertimento e piacere: il rapporto sessuale è forse una delle cose più piacevoli della vita. Ed è persino gratuito. Non c’è alcun motivo, quindi, per non renderlo il più duraturo possibile. Ecco tre semplici stratagemmi per prolungare la durata del piacere di coppia.

1) Scegliete la posizione giusta

La posizione non è affatto scontata quando si parla di durata di un rapporto sessuale. La scelta migliore è quella di permettere alla donna di stare sopra l’uomo. In questo modo sarà lei ad avere il pieno controllo della situazione. E se l’uomo sta per raggiungere l’orgasmo è bene che impari ad avvisare la propria partner: lei rallenterà il movimento.

2) Accrescere la pancetta

Forse non è un metodo che gli uomini ameranno particolarmente ma, a quanto pare, gli uomini con un po’ di pancetta durerebbero a letto almeno sette minuti in più dei magri. Il motivo sarebbe un aumento di ormoni femminili nelle persone con una maggior quantità di grasso addominale. Quindi la scelta a voi donne: o uomini belli o uomini con migliori prestazioni sessuali.

3) Diventare vegetariani (o quasi)

Forse non è proprio necessario diventare totalmente vegetariani ma aumentare il consumo di vegetali sì. Specie di banane e altri alimenti ricchi di potassio che sono in grado di ottimizzare la produzione di ormoni. Infine, secondo alcuni ricercatori, i vegetariani riuscirebbe ad avere una quantità maggiore di energia e quindi avere migliori prestazioni sessuali. Sarà proprio vero?