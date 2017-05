Check-up anti aging: la nuova arma per rallentare l’invecchiamento

I medici avvertono che consumare pesce crudo può esporre al rischio di contrarre il parassita Anisakis. Le infestazioni da questi vermi sono in aumento nei Paesi occidentali, proprio grazie alla sempre maggiore diffusione del sushi

Quando la salute orale passa dall’informazione: un’indagine svela che quando si tratta di denti gli italiani sono confusi sulla loro natura. Come schiarirsi le idee e migliorare la salute della bocca

Presentati al Parlamento europeo i risultati dello studio ‘Burden of Stroke’, in cui si evidenzia come vi siano notevoli disparità tra i singoli Paesi, e anche al loro interno, riguardo l’intero percorso di cura dei pazienti colpiti da ictus cerebrale. Il post ictus è ancora troppo trascurato