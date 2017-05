Osteoartrosi nel cane: le nuove cure

In questo video potete vedere Thor, un bellissimo pastore tedesco di quattro anni e mezzo che soffre di displasia dell’anca. In questo caso tale patologia gli ha determinato un’artrosi alle anche e alle ultime vertebre lombari della colonna vertebrale – spiega Francesca Bussi, medico veterinario e direttore sanitario di Qua La Zampa Fisio.

L’agopuntura non si applica solo agli esseri umani ma è una terapia molto efficace per i nostri amici animali. La dottoressa Francesca Bussi mostra a Diario Salute TV come si esegue una seduta.

I trattamenti fisioterapici

«In questo caso il trattamento fisioterapico che viene effettuato ha come obiettivo principale quello di ridurre il dolore. Io e lui stiamo facendo delle sedute due volte a settimana. Nella prima applichiamo aghi da agopuntura che servono a togliere il dolore e accelerare il recupero dei tessuti. In un’altra seduta, invece, eseguiamo sia diatermia che magnetoterapia. Entrambi riducono dolore e migliorano il recupero», continua la dottoressa Bussi.

Francesca Bussi spiega a Diario Salute TV come aiutare il nostro più caro amico a quattro zampe in caso di ernia del disco.

Gli esercizi per tonificare la massa muscolare

«La displasia dell’anca gli ha determinato questa artrosi e, di conseguenza, una riduzione della massa muscolare del posteriore. Pertanto, in seconda battuta occorre fare anche degli esercizi specifici per stimolare il carico sul posteriore e un lavoro in acqua di tonificazione delle masse muscolari», conclude la dottoressa Bussi.